Галицькі хроніки COVID-19: 23 серпня.

Станом на 09:00 23 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 667 хворих на сovid-19. За минулу добу – 67 нових випадків: 25 – на Львівщині (проведено 281 ПЛР-дослідження), 29 – на Тернопіллі (проведено 450 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 350 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло троє людей у Тернопільській області.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 серпня (09:00): 71 035 випадків, 29 нових

Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 серпня (09:00): 139 157 випадків, 25 нових

Львів – 17 осіб

Сокальський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 серпня (09:00): 87 475 випадків, 13 нових

Снятинський район – 1 особа

Коломийський район – 6 осіб

Городенківський район – 4 особи

Рогатинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.