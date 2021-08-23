Галицькі хроніки COVID-19: 23 серпня.

Станом на 09:00 23 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 667 хворих на сovid-19. За минулу добу – 67 нових випадків: 25 – на Львівщині (проведено 281 ПЛР-дослідження), 29 – на Тернопіллі (проведено 450 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 350 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло троє людей у Тернопільській області.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 серпня (09:00): 71 035 випадків, 29 нових
Тернопіль – 9 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 1 особа
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 серпня (09:00): 139 157 випадків, 25 нових
Львів – 17 осіб
Сокальський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 серпня (09:00): 87 475 випадків, 13 нових
Снятинський район – 1 особа
Коломийський район – 6 осіб
Городенківський район – 4 особи
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.08.2021