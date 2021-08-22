Галицькі хроніки COVID-19: 22 серпня.

Станом на 09:00 22 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 600 хворих на сovid-19. За минулу добу – 103 нові випадки: 36 – на Львівщині (проведено 311 ПЛР-досліджень), 40 – на Тернопіллі (проведено 450 ПЛР-досліджень) та 27 – на Івано-Франківщині (проведено 404 ПЛР-дослідження).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей у Тернопільській області.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 серпня (09:00): 71 006 випадків, 40 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 2 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 серпня (09:00): 139 132 випадки, 36 нових
Львів – 22 особи
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 5 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 серпня (09:00): 87 462 випадки, 27 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Надвірнянський район – 6 осіб
Косівський район – 3 особи
Калуський район – 1 особа
Долинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Городенківський район – 13 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
22.08.2021