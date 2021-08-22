Галицькі хроніки COVID-19: 22 серпня.

Станом на 09:00 22 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 600 хворих на сovid-19. За минулу добу – 103 нові випадки: 36 – на Львівщині (проведено 311 ПЛР-досліджень), 40 – на Тернопіллі (проведено 450 ПЛР-досліджень) та 27 – на Івано-Франківщині (проведено 404 ПЛР-дослідження).

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей у Тернопільській області.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 серпня (09:00): 71 006 випадків, 40 нових

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 серпня (09:00): 139 132 випадки, 36 нових

Львів – 22 особи

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 серпня (09:00): 87 462 випадки, 27 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Надвірнянський район – 6 осіб

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Городенківський район – 13 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.