Галицькі хроніки COVID-19: 22 серпня.

 

Станом на 09:00 22 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 600 хворих на сovid-19. За минулу добу – 103 нові випадки: 36 – на Львівщині (проведено 311 ПЛР-досліджень), 40 – на Тернопіллі (проведено 450 ПЛР-досліджень) та 27 – на Івано-Франківщині (проведено 404 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей у Тернопільській області.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 серпня (09:00): 71 006 випадків, 40 нових

 

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 серпня (09:00): 139 132 випадки, 36 нових

 

Львів – 22 особи

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 серпня (09:00): 87 462 випадки, 27 нових

 

Івано-Франківськ – 2 особи

Надвірнянський район – 6 осіб

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 1 особа

Долинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Городенківський район – 13 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

22.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21 | | Наука
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21 | | Штука
Наближається ера електроавтомобілів: що робити з акумуляторами?
Давид Кастельвеккі
Люди переходять на електромобілі з темпом, про який кілька років тому не мріяли навіть найпалкіші прихильники електрифікації особистого транспорту. Але що робити з виробництвом і утилізацією батарей?
20.08.21 | | Наука
Даждь нам десь…
Тарас Прохасько
У кожного був кусень хліба, який міг би служити показником рівня життя. Коли хліб падав, хай у порохи чи у болото, його піднімали, цілували, струшували бруд і їли далі...
19.08.21 | | Дискурси
Виборчі «козьолкі» у Стоянцях 1897 року
Мар'ян ХОМЯК
Макабричні прояви «баденівських» виборів 1897 року у Стоянцях: арешти, убивства, застрашування селян пеклом й «нехрещеними дітьми» Івана Франка
19.08.21 | | Минуле
Як не треба пам’ятати війну
Сергій ЄКЕЛЬЧИК
Перша світова війна народила новий світ. До цього нового світу належала й українська державність. Пану Путіну це не подобається: йому б хотілося, щоб її створив Ленін. 
19.08.21 | | Україна
Коваль не Старицький, а Ковалевський
Євген Нахлік
Чергова серія про спотворення у "наукових" коментарях до 50-томного зібрання творів Івана Франка
18.08.21 | | Минуле
Країна неляканих всезнайок
Юрій Винничук
У багатьох накопичується великий надмір їді, яка не осідає з часом на дні, а лише чекає своєї години, аби вибухнути з усією люттю і ненавистю
18.08.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.