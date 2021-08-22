Нове дослідження дельта-варіанта коронавірусу вказує, що карантин можна зменшити на 4 дні.

Симптоми в інфікованих дельта-варіантом коронавірусу з'являються, як правило, через два дні після того, як вони вже поширюють хворобу; зараження проходить інтенсивніше, але швидше.

Люди, інфіковані дельта-варіантом SARS-CoV-2, частіше поширюють вірус до появи симптомів, ніж люди, інфіковані більш ранніми версіями, свідчить детальний аналіз спалаху в китайській провінції Гуандун.

Бенджамін Каулінг, епідеміолог з Університету Гонконгу та співавтор дослідження, яке було розміщене на сервері препринту 13 серпня, та його колеги проаналізували вичерпні дані тестів від 101 людини у провінції Гуандун, які були заражені дельтою у травні-червні цього року, а також дані 5153 близьких контактів цих осіб. Вони виявили, що в середньому симптоми у людей починалися через 5,8 доби після зараження дельта-варіантом – через 1,8 доби після того, як тест на вірусну РНК почав виявляти SARS-CoV-2 в організмі (латентна фаза тривала в середньому 4 доби). Тобто майже два дні заражені інфікували навколишніх, не підозрюючи про це.

У результаті 74% випадків зараження дельтою відбувається протягом передсимптомної фази – це більша частка, ніж у попередніх варіантах. Цей високий показник "допомагає пояснити, як цей варіант зміг випередити як вірус «дикого» типу, так і інші варіанти, щоби стати домінуючим штамом у всьому світі", – пояснює Барнабі Янг, лікар-інфекціоніст Національного центру інфекційних хвороб у Сінгапурі.

У своїй роботі дослідники також виявили, що в інфікованих дельта-варіантом вірусне навантаження (концентрація вірусних частинок) вище, ніж у випадку зараження "дикою" (початковою) версією SARS-CoV-2. "Вірус з'являється швидше й у більших кількостях", – каже Каулінг.

Дослідники підрахували «базове число репродукції» дельта-варіанта, або R₀, що є середньою кількістю осіб, яких кожна інфікована людина заразить у звичайних умовах у невакцинованій популяції. Цей коефіцієнт (R₀=6,4) є значно вищим, ніж у початкових версіях SARS-CoV-2 (R₀=2–4).

Однак період зараженням у інфікованих дельта-варіантом є коротшим: дослідники вважають, що карантин у 10 діб, а не теперішні 14 діб, є цілком достатнім.

Кілька досліджених хворих заразилися після отримання двох доз вакцини, але вакцина знизила вірусне навантаження учасників на піку зараження. Відповідно, ймовірність зараження від вакцинованих є на ⅔ (65%) меншою, хоча варто зазначити, що оцінка ґрунтувалася на дуже маленькій вибірці.

Дослідження ще не рецензувалося.