Польща закинула Росії і Білорусі створення міґраційних проблем на кордоні.

Польська сторона також звинуватила білоруські спецслужби в пошкодженні паркана на кордоні.

Створена на польсько-білоруському кордоні кризова ситуація, пов'язана з напливом міґрантів, є результатом діяльності Білорусії і Росії. З таким твердженням виступив у суботу, 21 серпня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak).

«Проблема на польсько-білоруському кордоні – це брудна гра Лукашенка і Кремля. Пошкодження паркану – також результат діяльності білоруських спецслужб», – написав він в Twitter, розмістивши знимки пошкодженої огорожі.

Раніше Польща і Литва звернулися зі закликом до Європейської Угії застосувати жорсткіші заходи щодо Білорусії в зв'язку зі спровокованою Мінськом міґраційною кризою в реґіоні. З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад чотири тисячі нелеґальних мігрантів. Це майже в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Згідно з даними МВС Польщі, з початку серпня було зареєстровано понад дві тисячі спроб нелеґально пробратися в країну з території Білорусії. Прикордонна охорона запобігла 1 350 спроб перетину кордону. 780 іноземців були затримані і поміщені в закриті гуртожитки.

Наприкінці травня президент Білорусії Олександр Лукашенко звинуватив колективний Захід, що той санкціями «намагається вбити білоруську економіку». Виходячи з цього, він пригрозив, що більше не має наміру захищати Європу від нелеґальної міґрації, наркотрафіку та навіть контрабанди ядерних матеріалів.