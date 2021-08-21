Галицькі хроніки COVID-19: 21 серпня.

 

Станом на 09:00 21 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 497 хворих на сovid-19. За минулу добу – 190 нових випадків: 108 – на Львівщині, 49 – на Тернопіллі (проведено 534 ПЛР-дослідження) та 33 – на Івано-Франківщині (проведено 549 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей в Івано-Франківській області.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 серпня (09:00): 70 966 випадків, 49 нових

 

Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Кременецький район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 серпня (09:00): 139 096 випадків, 108 нових

 

Львів – 57 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 6 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 серпня (09:00): 87 435 випадків, 33 нових

 

Івано-Франківськ – 7 осіб

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 2 особи

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 8 осіб

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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