Галицькі хроніки COVID-19: 21 серпня.

Станом на 09:00 21 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 497 хворих на сovid-19. За минулу добу – 190 нових випадків: 108 – на Львівщині, 49 – на Тернопіллі (проведено 534 ПЛР-дослідження) та 33 – на Івано-Франківщині (проведено 549 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей в Івано-Франківській області.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 серпня (09:00): 70 966 випадків, 49 нових
Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Кременецький район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 серпня (09:00): 139 096 випадків, 108 нових
Львів – 57 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 3 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 6 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 серпня (09:00): 87 435 випадків, 33 нових
Івано-Франківськ – 7 осіб
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 2 особи
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 8 осіб
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.08.2021