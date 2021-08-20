Галицькі хроніки COVID-19: 20 серпня.

Станом на 09:00 20 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 307 хворих на сovid-19. За минулу добу – 187 нових випадків: 70 – на Львівщині (проведено 953 ПЛР-дослідження), 56 – на Тернопіллі (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 61 – на Івано-Франківщині (проведено 530 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Тернопільській області.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 серпня (09:00): 70 917 випадків, 56 нових
Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 серпня (09:00): 138 988 випадків, 70 нових
Львів – 30 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 8 осіб
Миколаївський район – 1
Пустомитівський район – 6 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 1 особа
Сокальський район – 9 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Турківський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 серпня (09:00): 87 402 випадки, 61 новий
Івано-Франківськ – 9 осіб
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 10 осіб
Долинський район – 5 осіб
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Косівський район – 3 особи
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 4 особи
Тлумацький район – 4 особи
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.08.2021