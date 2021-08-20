Галицькі хроніки COVID-19: 20 серпня.

Станом на 09:00 20 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 307 хворих на сovid-19. За минулу добу – 187 нових випадків: 70 – на Львівщині (проведено 953 ПЛР-дослідження), 56 – на Тернопіллі (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 61 – на Івано-Франківщині (проведено 530 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Тернопільській області.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 серпня (09:00): 70 917 випадків, 56 нових

Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 серпня (09:00): 138 988 випадків, 70 нових

Львів – 30 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 8 осіб

Миколаївський район – 1

Пустомитівський район – 6 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Турківський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 серпня (09:00): 87 402 випадки, 61 новий

Івано-Франківськ – 9 осіб

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 10 осіб

Долинський район – 5 осіб

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Косівський район – 3 особи

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 4 особи

Тлумацький район – 4 особи

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.