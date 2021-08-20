У саміті перших леді в Києві візьме участь 11 áкторів.

 

У саміті перших леді та джентльменів у Києві 23 серпня візьме участь 10 учасників із Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербії, Хорватії та України, а також дружина президента Європейської ради.

 

 

Про це повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

 

З його слів, через карантинні обмеження частина гостей буде присутня в Україні фізично, частина приєднається до заходу онлайн.

 

“Ми знайшли дуже важливу нішу. Адже перші леді та джентльмени – це, по суті, інфлюенсери політичного світу. Це люди, які володіють достатнім авторитетом, щоб “м’якою силою” реалізовувати важливі для суспільства й подолання існуючих проблем соціальні проєкти. Метою заходу є уможливити обмін досвідом між першими леді та джентльменами, об'єднати їх довкола спільних проєктів та підсилити один одного”, – прокоментував Кулеба.

 

До саміту також приєднаються автор книжки “Чорний лебідь” Нассім Ніколас Талеб і афганська кінорежисерка Сахра Карімі, яку Українська держава після драматичних подій евакуювала разом із родиною з Афганістану.

 

Кулеба зазначив: у сучасному світі "дуже непросто знайти щось нове, створити новий формат", але офіційному Києву це вдалося.

 

"Ми всі хочемо, щоб Київ перетворився на центр “м'якої сили” всього світу. Переконаний, що ми цієї мети досягнемо”, – сказав Кулеба.

 

20.08.2021

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