Вчителі майбутнього: у Львові розпочався найбільший в Україні освітній фестиваль.

 

Сьогодні, 20 червня, у Львові стартував масштабний освітній захід – фестиваль "Вчителі майбутнього 2024", на який з'їхались близько 2000 освітян зі всієї України. Про це повідомляє Львівська міська рада. Головна тема освітнього фестивалю – "Сила освіти під час війни".

 

 

"Ваша робота була завжди надважливою, але зараз вона є зразком подвигу. Історія кожного українського вчителя зараз заслуговує на те, щоб бути розказаною. Ми з дитинства чуємо, що вчитель має бути прикладом для учнів, то зараз без сумніву кожен з вас є прикладом для дітей, – зазначила під час відкриття фестивалю дружина президента України Олена Зеленська. – Сьогодні ви будете багато дискутувати про нові підходи в освіті, методики навчання. Найголовніше, що попри всі воєнні випробування наші діти продовжують вчитися. Поки вони розвиваються, доти буде розвиватися наша країна".

 

На учасників заходу чекають близько 100 подій, провідні освітні хедлайнери й експерти з України та світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати, якісний нетворкінг.

 

Беруть у часть у фестивалі вчителі та адміністрації шкіл різних форм власності, типів навчання, представники державних установ на чолі з міністром освіти і науки України, ed-tech підприємці, лідери громадської думки в галузі освіти, суспільних трансформацій та інновацій, а також представники українських та міжнародних громадських організацій.

 

Програма пропонує понад 10 тематичних напрямків: філософія освіти, дошкілля, початкова освіта, НУШ і компетентнісне навчання для життя, старша профільна школа, цифрова трансформація освіти, педагогічне лідерство та освітній менеджмент, шоурум освітніх інновацій STEMexpo, ментальне здоров‘я та спорт, інклюзивна освіта та інші.

 

 

Топ-спікерами події стануть міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, колишній міністр освіти і науки Литви Гінтарас Степонавічус, засновник міжнародного дослідження PISA Андреас Шляйхер та фахівець у сфері освіти з Фінляндії Макке Леппенен.

 

"На два дні Львів стає осередком вчителів, педагогів з цілої України і це надзвичайно круто! Львівські освітяни мають нагоду обміняти досвідом з колегами з інших регіонів, налагодити співпрацю з ними, подискутувати, навчитись чогось нового, і мене це неймовірно радує. Коли бачиш стільки вмотивованих людей на освітньому фестивалі, починаєш ще більше вірити у розквіт нашої держави", –підкреслює головний освітянин Львова Андрій Закалюк.

 

20.06.2024

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