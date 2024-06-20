Вчителі майбутнього: у Львові розпочався найбільший в Україні освітній фестиваль.

Сьогодні, 20 червня, у Львові стартував масштабний освітній захід – фестиваль "Вчителі майбутнього 2024", на який з'їхались близько 2000 освітян зі всієї України. Про це повідомляє Львівська міська рада. Головна тема освітнього фестивалю – "Сила освіти під час війни".

"Ваша робота була завжди надважливою, але зараз вона є зразком подвигу. Історія кожного українського вчителя зараз заслуговує на те, щоб бути розказаною. Ми з дитинства чуємо, що вчитель має бути прикладом для учнів, то зараз без сумніву кожен з вас є прикладом для дітей, – зазначила під час відкриття фестивалю дружина президента України Олена Зеленська. – Сьогодні ви будете багато дискутувати про нові підходи в освіті, методики навчання. Найголовніше, що попри всі воєнні випробування наші діти продовжують вчитися. Поки вони розвиваються, доти буде розвиватися наша країна".

На учасників заходу чекають близько 100 подій, провідні освітні хедлайнери й експерти з України та світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати, якісний нетворкінг.

Беруть у часть у фестивалі вчителі та адміністрації шкіл різних форм власності, типів навчання, представники державних установ на чолі з міністром освіти і науки України, ed-tech підприємці, лідери громадської думки в галузі освіти, суспільних трансформацій та інновацій, а також представники українських та міжнародних громадських організацій.

Програма пропонує понад 10 тематичних напрямків: філософія освіти, дошкілля, початкова освіта, НУШ і компетентнісне навчання для життя, старша профільна школа, цифрова трансформація освіти, педагогічне лідерство та освітній менеджмент, шоурум освітніх інновацій STEMexpo, ментальне здоров‘я та спорт, інклюзивна освіта та інші.

Топ-спікерами події стануть міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, колишній міністр освіти і науки Литви Гінтарас Степонавічус, засновник міжнародного дослідження PISA Андреас Шляйхер та фахівець у сфері освіти з Фінляндії Макке Леппенен.