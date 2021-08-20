Китайцям дозволено мати трьох дітей.

Парламент Китаю схвалив відповідну поправку до демографічного законодавства.

 

 

Постійний комітет Всекитайського зібрання народних представників (парламент) у п’ятницю, 20 серпня, схвалив поправки до Закону про населення та планування народжуваності. Про це повідомило державне інформаційне агентство «Сіньхуа». Відтак законодавчо китайським сім’ям дозволено заводити до трьох дітей.

 

Нова редакція закону вказує, що держава буде пропагувати серед населення одруження та народжування дітей у молодому віці. Окрім того, вона зобов’язується надавати фінансові, податкові, страхові, освітні та житлові пільги для молодих родин із дітьми та знижувати витрати батьків на народження й виховання молодого покоління, а також освітні послуги.

 

Держава також заохочуватиме місцеву владу і роботодавців до надання додаткових відпусток працівникам, які виховують малолітніх дітей.

 

Нагадаємо, що зі середини 1970-х років у КНР проводився жорсткий курс на обмеження народжуваності. За деякими винятками, сім'ям було дозволено мати лише одну дитину. Однак через викликане скороченням народжуваності стрімке старіння населення країни китайська влада з 2008–2009 років дозволила мати двох дітей сімейним парам, де мати й батько були єдиними дітьми у своїх батьків. 2016 року у КНР почав діяти закон, який дозволив усім китайським сім'ям мати двох дітей.

20.08.2021

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