В Україні виявили 1600 випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1600 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість добових захворювань, починаючи із 10 червня (тоді було 1603 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків за добу зареєстрували в Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

 

За вчора шпиталізували 597 осіб.

 

Зафіксовано 26 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 271 826 осіб. Померло 53 394 людини.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

20.08.2021

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