На Бурштинській ТЕС сталася пожежа.

Сьогодні, 18 серпня, близько 16:50 виникла пожежа маслобаку в котлотурбінному цеху блоку №3 Бурштинської ТЕС. Гасіння тривало дві години, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

За інформацією головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 16:51. Для гасіння вогню задіяли 11 бригад рятувальників із Бурштина і сусідніх міст, адже пост рятувальників на ТЕС розформували ще рік тому. Залучили черговий караул ДПРЧ-16 м. Рогатин, ДПРЧ-3 м. Галич, ДПРП Бурштина, відділення на АЦ, АППГ та АД-50 ЧСПТ, ДПРП Єзупіль, ДПРП Ямниця, відділення ДПРЧ-6, ДПРП Войнилів, чергову зміну ОКЦ – загалом 57 рятувальників та 17 одиниць техніки.

Як з’ясувалося, пожежа турбіни №3 виникла на відмітці 9,6 м. Станом на 18:15 відкритого вогню не спостерігалося, проводилося гасіння, ситуація була контрольованою.

Станом на 18:54 пожежу локалізували, а о 19:23 пожежу ліквідували. Опісля проводили охолодження технологічного обладнання в котлотурбінному цеху. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Відключення блоку не вплинуло на тепло- й електропостачання Бурштинського енергоострова», – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Для довідки. Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області на перетині ліній електропередач, що з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. ТЕС під’єднана до електромережі за допомогою ЛЕП 4×220 кВ, 4×330 кВ та 1×400 кВ. Встановлена потужність – 2400 МВт. Основне технологічне паливо – вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне – природний газ та мазут. Всі паливні котли обладнані комбінованими пилогазомазутними пальниками. 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожний) були введені в експлуатацію в 1965–1969 роках. Завдяки вдалому географічному розташуванню і зараз два-три енергоблоки постійно працюють на експорт.

Фото dsns.gov.ua, galka.if.ua