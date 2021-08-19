Зустріч Зеленського з Байденом перенесли на один день.

Зустріч президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джозефа Байдена відбудеться 31 серпня. Раніше планувалося, що керівники держав зустрінуться 30-го.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у четвер, повідомляє "Укрінформ".

“У зв’язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав держав України та США, Президентів Байдена і Президента Зеленського відбудеться 31 серпня. Ми домовилися зі Сполученими Штатами про перенесення цієї дати на один день”, – зазначив Кулеба.

Міністр акцентував, що перенесення спричинено тим, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч.

Керівник української дипломатії наголосив, що це є однією з домовленостей, досягнутих під час його з керівником Офісу Президента візиту до США.