Франківський драмтеатр до Дня Незалежності зіграє «Енеїду» на Попівані.

 

У суботу, 21 серпня, до 30-річчя відновлення незалежності України колектив Івано-Франківського драмтеатру здійснить традиційне сходження на гору Попіван. На вершині зіграють «Енеїду», створену 2014 року під час Революції Гідності.

 

 

За словами керівника Франківського драмтеатру Ростислава Держипільського, підйом на Попіван театрали здійснюють, щоб набратися міцності та нагадати кожному – українці мають вистояти та перемогти. Вибір вистави також концептуально вмотивований.

 

За задумом, феєрія-бурлеск «Енеїда» – це шлях пошуку власної ідентичності, шлях до очищення через самоаналіз і життєствердну самоіронію, через війну та світоглядну боротьбу, що робить націю сильнішою.

 

«"Енеїда" Івана Котляревського – перша книга українською мовою, і сьогодні, через 233 роки після виходу цього епохального твору, ми нарешті на державному рівні переходимо на українську у всіх сферах життя. Об’єднати українців може лише відчуття приналежності до власної великої культури та історії. Нації, об’єднані навколо однієї системи цінностей і культурних кодів, стають непереможними», – зазначив Ростислав Держипільський.

 

«Ми це робимо для України. Вірю, що цією виставою зробимо великий крок на майбутній рік», – додав він.

 

Ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда вважає, що цей твір – унікальний, адже містить в собі радість, сльози та головне – роздуми: «Ми розглядаємо цей проєкт як дуже важливий. Ще минулого року дійшли висновку, що на Попівані – новий артмайданчик. Ми переконані, що це дійство додасть цікавих відтінків, а позитив, який іде від режисера та акторів театру, буде всім нам на користь».

 

 

Постановка «Енеїди» запланована на 14:00 на тлі обсерваторії та гір. За сприятливих умов буде організована трансляція на facebook-сторінці театру.

 

Також цього року Франківський драмтеатр мандруватиме Україною з найкращими постановками, продовжуючи проєкт «Театр у зоні доступу». Відкриття 83-го театрального сезону відбулося у Маріуполі під гаслом «Make love, not war!»: глядачі побачили шекспірівську комедію «Дванадцята ніч, або Що захочете!» (реж. Олексій Гнатковський) у виконанні ветеранів і волонтерів АТО/ООС під художнім керівництвом Ростислава Держипільського.

 

Фото facebook.com/dramteatr.if, galka.if.ua, espreso.tv

18.08.2021

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