«Талібан» з початку 2020 року таємно домовлялися з афганськими військовиками.

The Washington Post стверджує, що ватажки талібів платили силовикам за зброю, зраду або дезертирство.

Бойовики радикального руху «Талібан» з початку 2020 року таємно домовлялися з військовиками і співробітниками сил безпеки Афганістану. Домовленість полягала в тому, щоб афганські силовики за плату віддавали наявне озброєння, здавалися або дезертирували. Про це повідомила газета The Washington Post.

За словами її джерел, укладалися угоди, які «афганські офіційні особи називали домовленостями про припинення вогню». За відомостями видання, насправді ватажки талібів «пропонували гроші в обмін на те, щоб урядові сили передали наявне у них озброєння».

Як випливає з публікації, протягом останніх півтора років таліби уклали різні домовленості такого кшталту, зокрема, з керівниками афганських провінцій й іншими чиновниками. Мала місце «низка випадків капітуляції урядових сил за підсумками перемовин» з бойовиками. У публікації констатується, що ці угоди допомогли талібам практично без спротиву захопити контроль над багатьма провінціями республіки.

«Декотрі просто хотіли отримати гроші. Інші афганські чиновники і військовики вважали, що "Талібан" неминуче здобуде перемогу в Афганістані, тож не бажали бути на боці противників руху», – відзначило джерело газети з числа бійців афганського спецпідрозділу. За інформацією газети, деякі співробітники поліції республіки скаржилися на те, що вже протягом багатьох місяців не отримували заробітну плату.

Як відзначили джерела, підписання США і талібами мирної угоди в лютому 2020 року деморалізувало афганські служби безпеки. Вони стали вважати, що більш не зможуть розраховувати на активну допомогу американської сторони в боротьбі з бойовиками, і в світлі цього стали більш схильними до домовленостей з талібами про капітуляцію.

Нагадаємо, що в неділю, 15 серпня, бойовики руху «Талібан» увійшли до Кабул. Афганська столиця здалася практично без бою. Міністр внутрішніх справ Афганістану Ахмад Джалалі оголосив про домовленість передати владу новому тимчасовому уряду. Президент Ашраф Гані завчасно втік своїм літаком у невідомому напрямку.