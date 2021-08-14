синіє – як слива – смуга Атлантики –
пасмо піску – тріпотливий повітряний змій
катери – яхти – продовгуваті танкери;
чорнобривці з якими сусідить пирій
зі скиртованих метеорів сипляться зернами
спалахи світла – тремтливі нічні світляки -
що тримаються крилами бумазейними
за порожнечу повітря над тінню твоєї руки
тож доводиться з ними ділитися словом
розповідати про серпень – про сумнів – про суть
про те як з неба сходять нічні корови
з дощами на рогах – сподіваюся що донесуть
про те що вони синім кольором пахнуть
а нам залишають прозріння – самотність і дім
зливи серпневої першу зимову пам’ять
молочайний туман – бараболиння дим
зжовкне невдовзі на клені й горіхові листя
надійде пора бруднити чорнилом папір
вогка каліграфія якою я вірші писати учився
вдивляючись в серпень та стерні осінніх піль
14.08.2021