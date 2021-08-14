Серпневе

Василь МАХНО

 

синіє – як слива – смуга Атлантики –

пасмо піску – тріпотливий повітряний змій

катери – яхти – продовгуваті танкери;

чорнобривці з якими сусідить пирій

 

зі скиртованих метеорів сипляться зернами

спалахи світла – тремтливі нічні світляки -

що тримаються крилами бумазейними

за порожнечу повітря над тінню твоєї руки

 

тож доводиться з ними ділитися словом

розповідати про серпень – про сумнів – про суть

про те як з неба сходять нічні корови

з дощами на рогах – сподіваюся що донесуть

 

про те що вони синім кольором пахнуть

а нам залишають прозріння – самотність і дім

зливи серпневої першу зимову пам’ять

молочайний туман – бараболиння дим

 

зжовкне невдовзі на клені й горіхові листя

надійде пора бруднити чорнилом папір

вогка каліграфія якою я вірші писати учився

вдивляючись в серпень та стерні осінніх піль

 

 

14.08.2021

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