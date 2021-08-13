МЗС висловило обурення здійсненням турів в Абхазію українською фірмою.

 

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятною діяльність української туристичної фірми "Кулуар", яка організовувала походи в окуповану Росією Абхазію.

 

 

МЗС України отримало ноту Посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів на тимчасово окуповану територію Грузії – Абхазію, розповів речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

 

Він зазначив, що наша країна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет та територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

 

"Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", – підкреслив Ніколенко.

 

Дипломат додав, що цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, для з'ясування всіх обставин і визначення можливих правових наслідків.

 

Державне агентство розвитку туризму України звернулося до Державної регуляторної служби з проханням отримати дозвіл на позапланову перевірку ТОВ "Клуб туристів Кулуар". 

 

Раніше українську турфірму "Кулуар похід" звинуватили в організації походів в Абхазію – регіон, який не контролює грузинський уряд. 

 

Посольство Грузії в Україні висловило вкрай негативне ставлення у зв'язку з організаціями турів до Абхазії українською турфірмою й звернулося до МЗС України.

 

У фірмі "Кулуар похід" вже відреагували на звинувачення – стверджували, що походи в Абхазію не організовували, а тільки консультували туристів. 

 

13.08.2021

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