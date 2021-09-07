Беленюк відкликав заяву про расистський напад після перепросин.

 

Поліція закрила справу за фактом расистських образ в бік депутата від "Слуги народу" й олімпійського чемпіона Жана Беленюка.

 

 

Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит видання "РБК-Україна".

 

Кримінальне провадження відкрили співробітники Печерського управління поліції 13 серпня за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності.

 

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу", – повідомили у Нацполіції. Зі згаданої статті випливає, що слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.

 

Жан Беленюк розповів інформаційній аґенції УНІАН, що він сам відкликав заяву з приводу расистських образ, оскільки отримав вибачення.

 

"До мене звернулися люди, які входять до однієї організації, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", – розповів Беленюк.

 

Нагадаємо, 13 серпня народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів, що у центрі Києва його намагалися спровокувати на конфлікт кілька молодиків – вон зупинили нардепа у Печерському районі і пропонували "повертатися в Африку".

 

Беленюк завоював "золоту медаль" на Олімпіаді-2020 в Токіо з греко-римської боротьби.

 

07.09.2021

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