МЗС України скерувало до Росії ноту через перетин неконтрольованої ділянки кордону.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з продовженням протиправної практики направлення Російською Федерацією на територію України так званих "гуманітарних конвоїв".

Про це повідомила пресова служба Міністерства закордонних справ у четвер.

"12 серпня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 102-й так званий "гуманітарний конвой" у складі семи вантажних автомобілів та супроводі двох автомобілів МНС РФ", – йдеться у повідомленні.

Переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його ("гуманітарного конвою", – Z) обов'язкове оформлення представниками прикордонних і митних органів України", – констатували українські дипломати.

Відтак МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до Російської Федерації "припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України".