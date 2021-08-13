Поліція затримала керівника Державної зернової корпорації при спробі втечі.

 

Національна поліція України затримала керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України при спробі втечі за кордон.

 

 

Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у київському аеропорту "Жуляни" вранці 13 серпня, повідомила пресслужба поліції.

 

"У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності", – вважають у поліції.

 

Крім того, разом із керівником затримали і спільника.

 

Напередодні Національна поліція України повідомила про викриття масштабних зловживань посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації України. Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.

 

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

 

Готують клопотання для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

 

13.08.2021

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