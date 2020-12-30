КС публічно назвав нікчемним указ Президента і пригрозив криміналом.

Конституційний Суд назвав незаконним і нікчемним указ Президента про відсторонення голови КС Олександра Тупицького з посади судді. КС продоважує визнавати повноваження Тупицького, а Президентові пропонує скасувати одіозний акт.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній інтернет-сторінці КС.

"Указ виданий Президентом України не на основі Конституції України та не відповідає їй", – ідеться у коментарі.

КС наголошує, що Конституція України не наділяє Президента України правом "відсторонення від посади судді Конституційного Суду України". "Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та застосував до судді Конституційного Суду України захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до Конституції та законів України не може бути застосовано до суддів Конституційного Суду України", – підкреслили в суді.

"З конституційно-правової точки зору, Указ Президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020 є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий Президентом України з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності Конституційного Суду України, посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України. Видання Президентом України цього указу фактично є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність", – наголосили у КС.

Понад те, Конституційний Суд нагадав Президентрові, що Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча та втручання в діяльність судових органів. "Статтею 60 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність", – зазначили на Жилянській.

Відтак КС підтвердив повноваження Олександра Тупицького і додав, що він "зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України», а Президент України – негайно скасувати свій указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року".

Заяву опіблковано від імені правового департаменту секретаріату Конституційного Суду України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" опублікував записи розмов за участю Олександра Тупицького, котрі свідчать, що він під час своєї роботи суддею в Донецьку у 2006–2010 роках через зв'язки в суддівській владі брав участь у перерозподілі майна заводу в місті Зугрес.

Ці розмови записали у рамках старого кримінального провадження, відкритого проти скандального судді Віктора Татькова.

Офіс Генерального прокурора саме через цей епізод кримінального провадження подав Президентові клопотання про відсторонення Тупицького.

Банкова сподівається, що компромат на Тупицького стане тим важелем, який дозволить вгамувати Конституційний Суд, котрий наробив збитків антикорупційній реформі.