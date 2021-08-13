Таліби не мають наміру ділити владу з чинним афганським урядом.

«Талібан» заявив, що не прийме пропозиції влади Афганістану про спільне управління.

 

 

Радикальний ісламський рух «Талібан» не погодиться на пропозицію чинного уряду Афганістану розділити з ним владні повноваження в обмін на припинення бойових дій. Про це повідомила в п'ятницю, 13 серпня, газета The Times з покликом на офіційного представника талібів Забіхула Муджахіда.

 

«В "Талібані" не приймуть пропозиції Кабула про розподіл влади і припинення вогню. Наша мета – покласти край іноземній інтервенції і сформувати в країні ісламський уряд. Якщо вони (офіційна афганська влада, – Z) на це підуть, то ми будемо готові до перемир'я. Якщо ж Кабул не готовий погодитися з нашими вимогами, то ми запросто продовжуватимемо боротьбу і вестимемо джихад», – сказав Муджахід.

 

Напередодні міністр закордонних справ Афганістану Мохаммад Ханіф Атмар підтвердив, що Кабул пропонував талібам домовитися про спільне управління країною. Він заявив, що уряд наполягав лише на тому, щоб майбутній державний лад визначив народ Афганістану за підсумками вільного волевиявлення. Атмар також підкреслив, що Кабул вживатиме заходів щодо досягнення миру в країні спільно з всією міжнародною спільнотою.

 

Нагадаємо, що 14 квітня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення завершити операцію в Афганістані, яка стала найтривалішою зарубіжної воєнною кампанією в американській історії. На цьому тлі в республіці відбулося різке погіршення ситуації в царині безпеки, пов'язане з тим, що бойовики «Талібану» наростили темпи наступу на багатьох напрямках.

 

У четвер, 12 серпня, таліби оголосили про захоплення низки великих міст країни, в тому числі Кандагара і Герата. Згідно з даними з різних відкритих джерел, «Талібан» контролює вже від 60% до 85% території країни, включно з районами уздовж кордону з п'ятьма державами: Іраном, Китаєм, Пакистаном, Таджикистаном і Туркменією.

13.08.2021

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