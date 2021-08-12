Витіснений заразнішим "дельта"-ковідом штам "йота" був смертельнішим за попередні.

У листопаді 2020 року в Нью-Йорку виявили штам коронавірусу B.1.526, який назвали "йота". Мутації спайк-білка дозволили йому ефективніше відходити від нейтралізуючих антитіл і він швидко поширювався – від 0,3% від всіх досліджених випадків на початку січня до 12% на початку квітня. 24 березня ВООЗ віднесла його до рангу "варіант спостереження" (Variants of Interest).

Однак прихід у США нового, заразнішого, штаму "дельта" швидко зупинив його поширення і на початку серпня його частка становить 0,1% проти 96% "дельти".

Оприлюднене в суботу дослідження (препринт на medRxiv) під керівництвом Енн Файн з Департаменту охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка показало рівень загрози "йоти". Аналіз смертності показав, що "йота"-штам коронавірусу піднімає ризик смерті на 60% вище, ніж від інших штамів коронавірусу, поширених в Нью-Йорку до нього (дані розраховували в період з 25 жовтня до 7 листопада 2020 року).

Причому серед хворих віком понад 75 років смертність сягала 6,7% (на 62% вище), у віковій групі 65-74 років – 1,9% (на 82% вище), у віковій групі 45-64 роки – 0,42% (на 46% вище) – однак його летальність виявилася нижчою, ніж при зараженні штамом "альфа" (британським): відповідно 8%, 3,3% та 0,51%.

Швидке поширення варіанту B.1.526 пояснювали тим, що він виявився на 15-25 відсотків заразнішим, ніж попередні штами, які поширювалися в Нью-Йорку перед його приходом, однак програв "конкуренцію" заразнішому "дельта"-штаму, заразність якого оцінюють втричі вищою, ніж в базового вуханського штаму.

Найпоширенішим штам "йота" виявився в Еквадорі, сягнувши на початку червня 35%, але нині він становить там лиш 0,14%. Серед сусідніх з Україною країнах він був зафіксований в Румунії (0,03% у квітні).

Тепер у всіх сусідніх країнах найпоширенішим є штам "дельта": 91,3% у Польщі, 95,7% – у Словаччині, 98% – у Росії та Румунії (дані з Угорщини відсутні, в Україні – спорадичні).