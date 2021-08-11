СБУ виявила нелеґальну зброю у лідера "Свободи" Кропивниччини.

Служба безпеки України виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю, зокрема пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби.

Управління СБУ у Кропивницькому

Прес-центр СБУ повідомляє, що йдеться не просто про незаконну зброю, яка собі лежить у синхроні, а перевіряється інформація про можливе використання цих люф для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

"Правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї в ході розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції. Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил", – ідеться в повідомленні.

Як повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна", ідеться про керівника обласної організації ВО "Свобода".

Згідно з даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм отримання грошей від громадян, зокрема, підприємців.

Так, встановлено, що учасники схеми вимагали $60 тисяч від керівника комерційної структури у сфері енергетики, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння в закритті відповідного провадження.

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передання всієї суми хабара. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру й обрання запобіжного заходу.