СБУ виявила нелеґальну зброю у лідера "Свободи" Кропивниччини.

 

Служба безпеки України виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю, зокрема пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби.

 

Управління СБУ у Кропивницькому

 

Прес-центр СБУ повідомляє, що йдеться не просто про незаконну зброю, яка собі лежить у синхроні, а перевіряється інформація про можливе використання цих люф для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

 

"Правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї в ході розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції. Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил", – ідеться в повідомленні.

 

Як повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна", ідеться про керівника обласної організації ВО "Свобода".

 

Згідно з даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм отримання грошей від громадян, зокрема, підприємців.

 

Так, встановлено, що учасники схеми вимагали $60 тисяч від керівника комерційної структури у сфері енергетики, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння в закритті відповідного провадження.

 

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передання всієї суми хабара. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру й обрання запобіжного заходу.

 

11.08.2021

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