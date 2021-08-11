На Франківщині створюють «Гастромандрівку слідами українських літераторів».

На Верховинщині почали розробляти гастротур слідами українських літераторів. У межах проєкту запровадять два марковані туристичні маршрути, що включатимуть локації, пов’язані із постатями Лесі Українки, Станіслава Вінценза, Параски Плитки-Горицвіт, Петра Шекерика-Доникового, Гната Хоткевича та Івана Франка. Про це повідомила Верховинська селищна рада.

Проєкт «Гастромандрівка слідами українських літераторів» переміг у конкурсі Українського культурного фонду. Його реалізує Верховинська селищна рада спільно із ГО «Дорога смаку Прикарпаття».

Станіслав Вінценз

У межах проєкту промаркують два туристичні маршрути – дводенний лінійний маршрут, що пролягає селами Криворівня, Красноїлля, Бистрець, Буркут і селищем Верховина Верховинського району, та одноденний кільцевий маршрут в Івано-Франківську визначними місцями, що пов’язані із літераторами.

«Це ті літератори, доля яких пов’язана із нашим краєм. Вони часто бували на Верховинщині та в Івано-Франківську. Це люди, які дуже добре розуміли локальну кухню і, можна сказати, що деякі з них їхали сюди і за продуктами теж», – прокоментувала ініціаторка проєкту, голова ГО «Дорога смаку Прикарпаття» Ірина Фіщук.

Параска Плитка-Горицвіт

Вартість проєкту – 632 тисячі гривень, його планують реалізувати до листопада цього року, повідомила заступниця голови Верховинської селищної ради Марія Маківничук.

«Ми будемо встановлюти інформаційні щити на кожній локації, також розробимо карту цих маршрутів, вона буде у вільному доступі: паперова та електронна онлайн. Зробимо промоційний гастротур для туристичних фірм і блогерів. Представників ще будемо визначати, але це запланували. І на це підуть гроші», – розповіла вона.

Гуцульський театр Гната Хоткевича

За її словами, гастрономічна складова у проєкті є тому, що це сучасний міжнародний тренд. Розвиток гастрономічного туризму сприяє сталому розвитку територій, адже позитивно впливає на розвиток туристичної інфраструктури, ресторанної сфери, зеленого туризму та фермерських господарств.

По дорозі на маршрутах туристи зможуть спробувати особливі гуцульські наїдки у гуцульських садибах та ресторанах, які полюбляли та смакували літератори.

«На гастрономію» люди їдуть, щоб відпочити і скуштувати щось смачненьке. А якщо це «щось смачненьке» колись їли літератори чи визначні особистості, які відпочивали у Карпатах, і їм подобалася автентична гуцульська кухня.... Ми вирішили це поєднати», – зазначила вона.

Фото spadok.org.ua, facebook.com/verkhovyna.selushna.rada