Українська статистика захворювань на ковід підійшла до двомісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1122 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найбільша кількість добових захворювань, починаючи із 16 червня (тоді було 1188).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Минулої доби найбільшу кількість випадків виявили в Києві (186), у Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

За день в Україні госпіталізували 648 осіб.

Упродовж доби зареєстрували 25 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 261 354 особи. Померло 53 149 людей.