Українська статистика захворювань на ковід підійшла до двомісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1122 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найбільша кількість добових захворювань, починаючи із 16 червня (тоді було 1188).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби найбільшу кількість випадків виявили в Києві (186), у Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
За день в Україні госпіталізували 648 осіб.
Упродовж доби зареєстрували 25 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 261 354 особи. Померло 53 149 людей.
11.08.2021