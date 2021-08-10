В Україні виявили 781 випадок ковіду, 1390 людей одужало.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 781 новий випадок коронавірусної хвороби. Водночас за підсумками вчорашнього дня повідомили про 1390 одужань.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, поширених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (167), у Донецькій (78), Одеській (62) та Харківській (60) областях.
Якщо порівнювати статистику тиждень до тижня, то динаміка поширення ковіду сповільнилася.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби госпіталізували 335 осіб.
За день зафіксували 24 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
10.08.2021