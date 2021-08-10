У Львові відбудеться музичний марафон зі збору коштів на лікування Олександра Гарбарчука.

У вівторок, 17 серпня, львів'ян та гостей міста запрошують на Музичний марафон сили українського духу – «СВІЙ за СВОГО», організованого на підтримку заслуженого артиста України, соліста ТанцТеатру «Життя» Олександра Гарбарчука.

Олександр Гарбарчук потребує нашої допомоги. У нього виявили дискогезивну карциному тіла шлунку (рак шлунку). Зараз йому необхідні вартісне тривале лікування та реабілітація.

«Усі ми пам’ятаємо першу перемогу України на «Євробаченні»! Тоді в Стамбулі, поруч з Русланою, на сцені був Олександр Гарбарчук. Він у нашій творчій родині вже понад 25 років. Новина про його хворобу стала для нас громом серед ясного неба. Сашко – глибоко порядна і неймовірно сильна людина, батько двох донечок (17 і 3 роки). Сьогодні його майбутнє залежить від нашої підтримки – і фінансової, і моральної. Сашко – борець, а якщо навколо згуртуються ще й СВОЇ небайдужі люди – ми його порятуємо», – йдеться у повідомленні організаторів благодійного марафону ТанцТеатру «Життя».

У благодійному марафоні візьмуть участь: ТанцТеатр «Життя», Руслана, Павло Табаков, Panchyshyn, Назар Савко, Андріана, октет «Орфей», BAKUN, Ірина Доля, Ліля Ваврін, Заліско, Зіновій Карач, Paulman.

Концерт відбудеться о 19:00 у Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22, квитки доступні за посиланням.

Для тих, хто не зможе бути з нами 17-го, але має змогу допомогти, номер картки дружини Олександра: 4149 4393 1224 1445, Гарбарчук Надія.