Посол Британії: Питання про членство України в НАТО принципово вже вирішене, справа за Україною.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що питання про те, чи може українська держава приєднатися до НАТО, вже в принципі вирішене.

Про це Сіммонс заявила в інтерв’ю ВВС News Україна.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно", – наголосила вона.

Пані посол розповіла, що вимоги постійно обговорюють із Україною, проте залишається багато роботи.

"Розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема. Моє завдання як посла контактного посольства НАТО полягає в тому, щоб поширювати обізнаність про НАТО і розвіювати дезінформацію, а також у тому, аби вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства", – заявила амбасадорка.

Сіммонс визнала, що із залученістю України, її участю в операціях НАТО все чудово і сам прогрес є очевидним. Але є ще чимало відставань із інституційними реформами. Одна з них – інституційна реформа в сфері оборони.

"На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" та План дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектора", – додала посол.