У Кам'янці-Подільському під час бурі знесло дах із фортеці.

Буревій зірвав дах із Ласької башти Кам’янець-Подільської фортеці. Уламки потрощили стелю одного з корпусів на території музею.

Про це повідомив директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба.

"Зачепило фортецю. Буревій зірвав накриття башти Ласької. Дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах", – поінформував Заремба.

Зі слів директора, вночі працівники фондів музею евакуювали експонати, щоб врятувати їх від намокання.

Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 5 серпня на території Кам’янець-Подільського району спостерігалося різке погіршення погодних умов, що супроводжувалося сильними поривами вітру (понад 20 м/с) та заливним дощем. Внаслідок негоди на території району повалило понад сотню дерев, зірвало дахи з п'яти будинків.