У Кам'янці-Подільському під час бурі знесло дах із фортеці.

 

Буревій зірвав дах із Ласької башти Кам’янець-Подільської фортеці. Уламки потрощили стелю одного з корпусів на території музею.

 

 

Про це повідомив директор Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Олександр Заремба.

 

"Зачепило фортецю. Буревій зірвав накриття башти Ласької. Дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах", – поінформував Заремба.

 

Зі слів директора, вночі працівники фондів музею евакуювали експонати, щоб врятувати їх від намокання.

 

 

Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 5 серпня на території Кам’янець-Подільського району спостерігалося різке погіршення погодних умов, що супроводжувалося сильними поривами вітру (понад 20 м/с) та заливним дощем. Внаслідок негоди на території району повалило понад сотню дерев, зірвало дахи з п'яти будинків.

 

06.08.2021

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