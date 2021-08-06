В Україні рекорд вакцинацій за добу.

Упродовж минулої доби в Україні вакцинували 167 383 людини. Це рекорд щеплень за весь час вакцинальної кампанії в Україні.

Про це повідомляє пресова служба Міністерства охорони здоров'я України.

Одну дозу вакцини отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936.

Протягом доби в Україні працювало 894 мобільні бригади, 2709 пунктів щеплення, 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.