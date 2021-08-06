В Україні другу добу поспіль понад тисячу випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1081 новий випадок коронавірусної хвороби. Таким чином, статистика добових захворювань другий день поспіль перевищує тисячу випадків – уперше зі середини червня.

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (164), у Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

Упродовж доби шпиталізували 516 осіб.

За вчора в Україні зафіксували 16 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Офіційно в Україні 15 120 активних носіїв коронавірусної хвороби. Найбільше хворих – у Києві (4652), в Одеській (1274), Харківській (950), Дніпропетровській (761), Донецькій (723), Львівській (691) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 257 478 осіб. Померло 53 065 людей.