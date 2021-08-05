Лукашенко назвав Україну новою загрозою для Білорусі.

Олександр Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою для Білорусі, "котрої раніше не було".

Про це повідомила пресова служба президента Білорусі за підсумками наради Лукашенка з очільниками силових відомств. Вони коряться Бацькові всупереч тому, що той не є леґітимним на посаді.

"Я зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не лише ситуацію на кордоні, а й те, що відбувається навколо Білорусі. Передовсім те, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО. У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України. Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там – на захід, на схід йдуть, на південь – неважливо. Це їхня справа – визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, котрої ми не мали раніше", – сказав Лукашенко.

Під час наради Лукашенко наказав силовикам узяти білоруський кордон під цілковитий контроль і не дозволити сусідським країнам повертати нелеґальних міґрантів на територію Білорусі.

Білоруський політик Олександр Лукашенко прагне інспірувати міґраційну кризу в Литві. Від початку року литовські правоохоронці затримали понад чотири тисячі міґрантів, які потрапили туди через кордон із Білоруссю. Міґраційний потік набув високої інтенсивності на минулі вихідні.

Кілька днів тому литовський уряд прийняв рішення переправляти міґрантів назад на територію Білорусі.