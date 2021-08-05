Людмила Лузан здобула для України "бронзу" на каное.

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо в спринті на 200 метрів.

24-річна Лузан із часом 47.034 на секунду поступилася американці Невін Гаріссон і менш ніж на пів секунди – канадійці Лоренс Вінсент-Ляпонт. Для визначення бронзової медалістки довелося розглядати фотофініш – Людмила випередила чемпіонку Європи Дороту Боровську на 0,08 секунди.

"Чесно, мені здається, що я сплю і це сон. Не можу повірити, стільки років йшла до цієї медалі", – зізналася Лузан після запливу.

У коментарі "Суспільному" веслувальниця заявила, що має високі амбіції на двійці.

"Звичайно, я мріяла перемогти, але це моя перша Олімпіада, і впевнена, що попереду мене ще чекають золоті нагороди. Попереду у мене ще "коронна" дистанція – 500 метрів у двійці, і я не збираюся зупинятися. Буду боротися за перемогу з Анастасією Четверіковою. Але не можу повірити, що я серед найсильніших у світі. Це просто мрія", – сказала Лузан.

"Бронза" Людмили Лузан – дванадцята медаль України в Токіо-2020 (і дев'ята бронзова), а також перша нагорода у веслуванні.

Людмила Лузан – п'ятиразова призерка чемпіонатів Європи, чинна віцечемпіонка Європи, і тепер бронзова медалістка Олімпійських ігор.

Це дев'ята в історії України медаль у веслуванні на каное та байдарках.