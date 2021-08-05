В Україні виявили тисячу захворювань на ковід уперше з червня.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1052 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань перевищила тисячу вперше з 16 червня (тоді зафіксували 1188 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (187), в Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Якщо порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня у разах, то коефіцієнт репродукції вірусу у семиденному відрізку склав 1,29. При збереженні таких темпів статистика добових випадків за місяць зросте втричі.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

При тім найбільш стрімкі темпи передачі вірусу зафіксовано на Тернопіллі (3,3 в області і 4 у самому Тернополі). Якщо ці темпи збережуться, то в Тернополі за місяць число добових випадків збільшиться у чотириста разів. Згідно з офіційною статистикою, минулої доби на Тернопільщині минулої доби виявили 46 захворювань на COVID-19, а в самому обласному центрі – 19.

Упродолвж минулої доби в Україні госпіталізували 532 особи.

За день зафіксували 25 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 256 397 осіб, померло 53 049.