Країни – члени РБ ООН вимагають від Росії вивести війська з окупованих грузинських територій.

Вони також закликали Москву відкликати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

 

 

Сім західних країн – членів Ради Безпеки ООН закликали Росію у середу, четвертого серпня, відкликати визнання незалежності Південної Осетії й Абхазії. Заява з цією вимогою, поширена РБ ООН, була присвячена черговій річниці російської інвазії у Грузію в серпні 2008 року. Про це повідомив інформаційний портал UrduPoint.

 

«Сьогодні ми знову закликаємо Російську Федерацію без зволікання вивести свої війська і сили безпеки, а також переглянути визнання так званої незалежності грузинських територій Абхазії і Цхінвальського регіону Південної Осетії», – йдеться в заяві.

 

Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія засудили Росію за військову присутність у республіках. Дії Росії в заяві названі «незаконними». На адресу Москви також було висунуто звинувачення в порушенні прав людини на окупованих територіях. Заяву зачитав заступник постійного представника Естонії при ООН Андре Ліпанд (Andre Lipand).

 

Тим часом перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, реагуючи на заяву, зазначив, що «спроби західних країн піднімати в Раді Безпеки ООН тему Абхазії і Південної Осетії – це прояв відмови визнати об'єктивну реальність, яку неможливо іґнорувати».

05.08.2021

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