Дует Савчук і Фєдіної завоював першу для України медаль із артистичного плавання.

 

Дует Марти Фєдіної та Анастасії Савчук завоював для України "бронзу" з артистичного плавання – першу в історії українського олімпізму.

 

 

До фінальної частини змагань відібралися 12 дуетів. Усі вони вже виконали технічну програму в кваліфікації – оцінки за неї додавалися до балів за довільну, з якою спортсменки виступали у фінальний день, і за сумою визначалися призерки, повідомляє "UA:Перший".

 

Після технічної, або обов'язкової, програми українки Фєдіна та Савчук посідали третє місце. Вони обходили своїх головних конкуренток у боротьбі за "бронзу" – японок Юкіко Інуї та Меґуму Йошіда – трохи більше, ніж на пів бала.

 

У фіналі дуети повторювали ту саму довільну програму, яку виконували у кваліфікації. Марта й Анастасія виступила з нею ще краще, ніж у перший день. За виступ українки отримали 95.6 – майже на 0.7 вище, ніж у кваліфікації, що дозволило їм перевершити особистий рекорд.

 

Після двох четвертих місць на минулих Іграху-2016 у Ріо Україна завоювала на цій Олімпіаді "бронзу". Це перша медаль у артистичному плаванні в історії України.

 

Господарки змагань таки не змогли наздогнати українок, і Фєдіна та Савчук із сумою 189.462 упевнено втрималися в трійці. Дует поступився лише представницям "Олімпійського комітету Росії" Свєтлані Колєсніченко й Свєтлані Ромашиній та китаянкам Хуан Сюечень і Сунь Веньянь.

 

Для 19-річної Марти Фєдіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Тим часом 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де в складі команди була четвертою.

 

У такому складі дует виграв дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2019 та два "срібла" на чемпіонаті Європи-2020.

 

Загалом Савчук має 14 медалей чемпіонату світу (зокрема одне "золото"), 16 – Європи (шість "золотих"), 60 – на етапах Світової серії (46 "золотих").

 

На рахунку Фєдіної – чотири бронзові нагороди чемпіонату світу, дев'ять медалей з чемпіонатів Європи (п'ять "золотих"), 46 – Світової серії (37 "золотих").

 

Україна в артистичному плаванні на Олімпіадах

Сідней-2000: дует – 14-те місце, команда – не виступала

Афіни-2004: дует – 11-те місце, команда – н/в

Пекін-2008: дует – 8-ме місце, команда – н/в

Лондон-2012: дует – 6-те місце, команда – н/в

Ріо-2016: дует – 4-те місце, команда – 4-те місце

Токіо-2020: дует – "бронза", команда виступатиме 6-7 серпня

 

04.08.2021

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