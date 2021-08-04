Чоловік із гранатою пробрався в будинок уряду. Його затримали.

У середу вранці чоловік увійшов до будинку Кабінету Міністрів України із предметом, схожим на гранату. Невдовзі поліція його затримала.

Про це повідомляє Hromadske.

Чоловік зайшов до будівлі уряду приблизно о 10-й. Він витягнув із кишені предмет, схожий на гранату, і погрожував його підірвати. В іншій руці тримав знятий запобіжник.

На місце події виїхали правоохоронці. Рух перекрили по вулиці Грушевського (від Паркової дороги до Шовковичної) та вулиці Садовій.

На відео, яке поширювали в інтернеті, чоловік стоїть біля входу до будівлі Кабміну та погрожує вибухом.

Він каже, що в минулому був сапером. Стверджує, що має рішучі наміри і "живим не піде, сяде на 10 років".

Чоловік нарікав на урядовців. І дивувався, чому правоохоронці не виводять людей із будівлі.

По завершенні операції Національна поліція України підтвердила, що граната була бойовою. А чоловік виявився ветераном Антитерористичної операції на Донбасі, який двічі отримав поранення.

"Ситуація нестандартна тому, що це був учасник АТО, який був два рази поранений, у тому числі мав черепно-мозкову травму. Цей злочин скоїв через життєві події", – сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.

Поліціянт поінформував, що перемовини тривали десять хвилин.

"Кримінальне провадження буде відкрито за чотирма статтями, одна з яких найважча – стаття 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників), санкція якої передбачає позбавлення волі до 15 років. Ніхто не має в нашій країні порушувати закон, тим паче брати заручників або погрожувати зброєю чи боєприпасами. У нього в руках була бойова граната, яка могла нанести шкоду і людям, і державній будівлі", – заявив Клименко.

Для переговорів із чоловіком поліція скористалася посередництвом його товариша. "Василь (товариш, – Z) перебував на іншому кінці міста, але Патрульна поліція швидко його доправила в центр столиці. Після невеликого інструктажу Василь знайшов слова, які вмовили правопорушника", – цитує пресова служба Нацполіції.