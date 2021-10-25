Шмигаль відбув переговори із прем'єрами Молдови та Грузії.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відбув онлайн-зустріч із головою уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі та прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у межах підготовки візиту Асоційованого тріо до інституцій Європейського Союзу.

 

 

Про це повідомила пресова служба уряду.

 

Шмигаль наголосив, що країнам необхідно об'єднати зусилля щодо основних напрямів взаємодії, котрі належить внести до декларації саміту "Східного партнерства".

 

"На наш погляд, ці пріоритети повинні включати: підтримку ініціативи Асоційованого тріо, визнання європейських прагнень та європейської перспективи для країн, які хочуть приєднатися до ЄС та відповідають Копенгагенським критеріям, підтримку територіальної цілісності та рішуче засудження агресії з боку Російської Федерації, інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, стійкість, безпеку та оборонне співробітництво", – зазначив прем'єр України.

 

Шмигаль також заявив, що порядок денний Асоційованого тріо має фокусуватися на таких темах, як спрощення доступу до послуг та посилення підтримки малого та середнього бізнесу.

 

Крім того, прем'єр України відзначив потенціал діалогу між ЄС у Тріо в цифровій сфері, що має сприяти зміцненню співпраці у сфері зв'язку, транскордонних послуг, захисту даних, кібербезпеки.

 

"Прем'єр-міністри України, Грузії та Молдови домовились координувати дії для реалізації спільних пріоритетів та активізувати діяльність відповідних тристоронніх робочих груп", – ідеться у повідомленні.

 

25.10.2021

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