Грузія закупить у США протитанкові комплекси Javelin.

Державний департамент США вже схвалив відповідну угоду.

Державний департамент США схвалив угоду про продаж переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin Грузії. Як повідомляє грузинський інформаційний портал APSNY.ge з покликом на управління Міністерства оборони США з оборонної співпраці й безпеки, сума оборудки становитиме 30 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням, Грузія попросила про продаж 82 ракет Javelin FGM-148, а також 46 пускових установок.

Американська адміністрація офіційно повідомила Конґрес про ухвалене нею рішення. Тепер у законодавців є 30 днів для вивчення цього військового контракту і його можливого блокування. Згідно з офіційною заявою, пропонована продаж цих систем «не призведе до зміни військового балансу в регіоні».

У той же час Білий дім вважає, що ця угода сприятиме підтримці «зовнішньої політики і національної безпеки США за рахунок посилення безпеки Грузії, яка є стратегічним партнером і ключовим гравцем, що сприяє безпеці і стабільності в реґіоні». Продані протитанкові системи, підкреслили в управлінні Міноборони США, допоможуть Грузії захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Вперше про рішення продати Грузії озброєння, призначене для знищення бронетехніки, було оголошено в листопаді 2017 року. Тоді мова йшла про передачу Тбілісі ракетних комплексів Javelin на суму 75 мільйонів доларів. Згідно з тим рішенням, Грузія придбала 410 самонавідних ракет і 72 пускові установки, а також елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення. Перший етап закупівель завершився в січні 2018 року.