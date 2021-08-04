НАБУ затримало суддю Чауса у лікарні "Феофанія".

 

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія".

 

 

Про це повідомили у пресовій службі НАБУ.

 

Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У НАБУ зазначили, що екссудді вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має в середу, 4 серпня, ухвалити Вищий антикорупційний суд України. До того моменту Чаус перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. 

 

У НАБУ зазначили, що наразі це вся інформація, яку можуть повідомити "з огляду на таємницю слідства".

 

Напередодні адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив Hromadske, що захист вимагатиме забрати справу щодо хабарництва у Національного антикорупційного бюро і передати її будь-якому іншому правоохоронному органу.

 

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Готівку виявили у скляних банках, які суддя закопував у дворі власного дому.

 

У вересні 2016-го Верховна Рада дозволила затримати суддю, але тоді він уже втік з України. З листопада того року Чаус перебував у міжнародному розшуку, а згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Проте екссуддю не екстрадували, а 3 квітня 2021 року Чауса викрали в Молдові.

 

30 липня Чауса знайшли й затримали українські правоохоронці в селі на Вінниччині – він здався старості. У НАБУ заявили, що Чауса перехопили співробітники СБУ. Антикорупціонери переслідували автівку спецслужби, але невдало.

 

В СБУ ствердили, що діяли в межах закону та повноважень. Згідно з їхньою версією, 30 липня на гарячу лінію СБУ зателефонували й повідомили, що до селищної ради у Вінницькій області прибув чоловік, який відрекомендувався Миколою Чаусом. Він нібито попросив викликати саме співробітників СБУ. Згодом слідчі спецслужби отримали від Чауса дані про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. Відтак і вжили заходів "для забезпечення його безпеки".

 

Микола Чаус 15 років працював у Дніпровському суді Києва. Відомий вироками проти активістів Майдану, зняттям із розшуку ексрегіонала Юрія Іванющенка, розглядом справи Геннадія Корбана.

 

04.08.2021

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