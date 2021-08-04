Число добових захворювань на ковід сягло півторамісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 984 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 16 червня (тоді зафіксували 1188 випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (236), у Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

 

Динаміка передачі коронавірусу поступово зростає. Якщо порівнювати статистику нових випадків тиждень до тижня, то семиденний репродуктивний коефіцієнт становить уже майже 1,3 – це максимум, починаючи із березня.

 

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (у разах)

 

Упродовж минулої доби в Україні шпиталізували 572 особи.

 

За день зафіксували 43 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби – це максимум за місяць.

 

Водночас одужало 570 людей.

 

В Україні продовжує зростати частка позитивних тестів – це ще один маркер, котрий свідчить про розкручування епідемії.

 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 255 345 осіб. Померло 53 024 людини.

 

04.08.2021

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