Зеленський підписав закон про перезапуск ВРП і ВККС.

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", що його Верховна Рада ухвалила 13 липня.

 

 

Про це повідомив Офіс президента.

 

"Цей закон є надзвичайно важливим першим етапом проведення судової реформи в Україні, адже дасть змогу сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС), на яку покладаються функції з добору та оцінювання суддів", – прокоментували на Банковій.

 

Згідно зі законом, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів призначає Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який проводитиметься при активній участі представників міжнародних організацій.

 

Проводитиме конкурс конкурсна комісія. До першого складу комісії ввійдуть троє чинних суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які протягом останніх п’яти років надають Україні технічну допомогу у сфері судової реформи або запобігання й протидії корупції. Ці організації погоджуватимуть пропозицію щодо спільного списку своїх кандидатів.

 

Закон встановлює, що голос членів конкурсної комісії, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, буде вирішальним. Так, рішення першого складу комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями. При рівному розподілі голосів вирішальними вважатимуться голоси трьох членів комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями.

 

За результатами конкурсу конкурсна комісія рекомендуватиме Вищій раді правосуддя не менше двох кандидатів на кожну вакантну посаду члена ВККС.

 

Строк повноважень першого складу Конкурсної комісії з трьома міжнародними експертами припиняється через два роки після призначення повноважного складу ВККС. Наступний склад Конкурсної комісії формується у визначений законом спосіб: три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів, та по одній особі, запропонованій Радою прокурорів України, Радою адвокатів України та президією Національної академії правових наук України.

 

Загалом 16 членів ВККС призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки. Закон закріплює один з ключових європейських стандартів незалежності судової влади – половина складу ВККС (вісім із 16 членів) мають бути суддями або суддями у відставці. Також кандидати на посаду члена ВККС повинні відповідати критеріям доброчесності та професійної компетентності.

 

Фундація DEJURE привітала підписання закону Зеленським.

 

"Нарешті це сталося – попри суддівський опір, президент Зеленський підписав законопроєкти про очищення Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфкомісії суддів", – ідеться в коментарі DEJURE на Facebook.

 

"Ми щиро вітаємо рішення президента Зеленського дати старт реальній судовій реформі, на яку суспільство чекало, без перебільшення, 30 років. І ми свідомі того, що боротися доведеться за кожен міліметр реформи", – прокоментувала виконавча директорка фундації Ірина Шиба. 

 

03.08.2021

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