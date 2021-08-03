"Файне місто" стверджує, що на фестивалі спалювали не хрест, а російську попсу.

 

Організатори фестивалю "Файне місто" заявили про те, що вони не мали наміру ображати нічиїх почуттів, і підтримують право кожного вірити в будь-що.

 

 

Про це йдеться у заяві, поширеній на сторінці "Файного міста" у Facebook після появи закидів про образу християн на фестивалі.

 

"Головною цінністю фестивалю "Файне місто" є свобода! Ми завжди притримувалися правила, що переступивши поріг фестивалю, кожен може бути тим, ким він справді хоче. Ми нікого не ображаємо і даємо нашим відвідувачам повну свободу у власному виборі. Ми дозволяємо людям вірити в будь-що і бути будь-якими. Ми щасливі бачити людей, що вільні від стереотипів. На фестивалі "Файне місто" вам ніколи не розкажуть, що робити, в що вірити, як вдягатися і кого любити. Мета фестивалю – об'єднувати людей, а не сварити. Ми тішимось, коли бачимо вас щасливими і вільними від стереотипів, адже це будує суспільство, до якого ми так прагнемо: справжнє, вільне, толерантне. Нам прикро, що існують речі, які розділяють людей, адже ми за єдність, любов і свободу", – заявили організатори.

 

У коментарі, наданому інтернет-виданню ZAXID.NET, організатори окремо пояснили запрошення польському гуртові Batushka, котрий використав на сцені священничий одяг, кадило, труну, ікони та зображення перевернутих хрестів. 

 

"Ситуація, яка склалась довкола виступу гурту Batushka, досить неприємна. Проте ми не мали на меті образити почуття віруючих, запрошуючи цих артистів. У музиці, як і в кіно чи театральному мистецтві, є різні жанри: містика, жахи, мелодрама, комедія, вестерн... На фестивалі "Файне місто" також є сцени для абсолютно різних жанрів, і відвідувачі, купуючи квиток, обирають сцену і артистів, які їм до вподоби. Саме виступ гурту Batushka ми розцінюємо як жанр містика, на який зібралось чимало відвідувачів як з України, так і з-за кордону. Організовуючи захід, ми жодним чином не прагнули образити чиїсь почуття чи віру, а навпаки створити атмосферу, де кожен почуватиметься комфортно та вільно", – зазначила команда у листі.

 

Організатори також пояснили, що на фестивалі насправді не спалювали хрест. Натомість на поширених у соцмережах фото горить каркас під опудало, яке традиційно підпалюють на "Файному місті" як символ спалення усього недоброго, що було за попередній рік.

 

 

"У нас є одна фестивальна традиція – символічно спалювати опудало разом з непотрібними речами, люди могли принести туди поганий настрій, злість, неприємні спогади, хтось приніс на спалення «російську попсу». Це було опудало на дерев'яному каркасі. Фото, що поширилось мережами, – це лише залишки каркасу, а не хрест", – додали організатори.

 

Нагадаємо, міський голова Тернополя та представники релігійних середовищ розкритикували організаторів фестивалю через виступ гурту Batushka та поскаржилися на акти наруги над християнством на території фестивалю. "Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль "Файне місто" без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі", – заявив голова Тернополя Сергій Надал.

 

03.08.2021

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