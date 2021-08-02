Влада Тернополя пригрозила заборонити фестиваль "Файне місто" через богохульство.

Міський голова Тернополя Сергій Надал пригрозив заборонити фестиваль "Файне місто" через те, що під час кількаденної імпрези виявили випадки використання окультистської символіки та богохульства. Зокрема, на сцені фестивалю виступив польський метал-гурт Batushka, учасники котрого вийшли до публіки у сценічних образах священнослужителів, а під час перформансу використовували труну та свічки.

Про це Надал написав на своїй сторінці у Facebook.

"Неприпустимо, щоб добре ім'я файного міста очорняли поганськими месами. Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю «Файне місто», буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі", – заявив Надал.

Бурмистер наполіг, щоби організатори негайно пояснили ситуацію і вибачилися перед тернополянами за антихристиянські дії.

"Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", – наголосив Надал.

Окрім того, на фестивалі виявили й інші випадки використання християнських символів та обрядів в перформансах, які можуть образити погляди та почуття вірян. Зокрема, в один із днів фестивалю під сценою запалили дерев'яний хрест, на території фесту фацет здійснював "причастя" публіки пивом. А в конкурсі на найліпший костюм узяв участь чоловік, який носив у майтках ікону.

Церковні середовища теж висловили обурення богохульськими акціями та виступом скандального метал-гурту на одній зі сцен.

"Деякі події та епізоди, що відбуваються на фестивалі "Файне місто", – є відвертим богохульством, святотатством та порушенням прав почуттів вірних християн! І то вже не перший раз... Так не може бути!", – обурився священник УГКЦ Роман Демуш.

Адміністрація "Файного міста" наразі не надавала коментарів з приводу цих звинувачень. Водночас адміністратори сторінок фестивалю у соцмережах видалили зі стрічок відеофраменти виступу гурту Batushka.

То не перший скандал довкола "Файного міста". Організаторів критикували за запрошення до Тернополя чотирьох російських гуртів, котрі заплямувалися виступами в окупованому Криму. Сергій Надал просив СБУ надати оцінку гастролерам – втім СБУ не знайшла до них претензій.

Російську групу Wildways під час фестивалю змусили виконати пісню Put In .