У Тернопіль на фестиваль «Файне місто» запросили 4 російські гурти: триває перевірка СБУ.

СБУ перевіряє законність перетину кордону та перебуваня в Україні російських музикантів, яких запросили на фестиваль «Файне місто» у Тернопіль. Перевірку здійснюють після звернень місцевого осередку «Правого сектора» та міського голови Сергія Надала.

У вівторок, 19 липня, міський голова Тернополя Сергій Надал офіційним листом звернувся до начальника управління СБУ у Тернопільській області Юрія Борейчука з проханням «здійснити належну перевірку запрошених гуртів та окремих виконавців для участі в українському музичному фестивалі «Файне місто» на предмет легітимності їх в'їзду та перебування в Україні».

Приводом до написання листа стала заява місцевого осередку «Правого сектора», який 16 липня заявив, що на фестивалі «Файне місто» виступлять чотири гурти з країни-окупанта.

Чотири гурти з РФ – це Louna, Anacondaz, «Порнофільми» та Wildways, які нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Після виступу Anacondaz в окупованому Криму у 2017 році СБУ на три роки заборонила учасникам в'їжджати в Україну, термін цієї заборони завершився торік.

Сьогодні, 20 липня, представники «Правого сектору» прийшли пікетувати Тернопільську міську раду з вимогою недопустити виступ російських музичних гуртів на фестивалі, повідомило «Суспільне».

Сергій Надал публічно закликав організаторів скасувати виступи російських гуртів.

«Склад учасників фестивалю «Файне місто» визначали організатори заходу. Тернопільська міська рада не є співорганізатором фестивалю «Файне місто». Законність участі іноземних учасників у заході мають встановити правоохоронні органи та СБУ. Фестиваль «Файне місто» завжди об’єднував українців. Тому звернувся до організаторів фестивалю щодо неможливості участі гуртів з Росії», – заявив міський голова Тернополя.

Перевірка законності перебування в Україні російських музикантів, які збираються виступати на фестивалі «Файне місто» уже триває, повідомив речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк.

«Співробітники СБУ перевіряють інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення таких іноземців до участі у концертах, фестивалях тощо. Про результати перевірки Служба інформує організаторів заходів, і тільки після отримання позитивної відповіді СБУ вони мають право укладати угоди із виконавцями», – зазначив він у коментарі «Українській правді».

За словами Королюка, перевірка 21 громадянина Росії завершилася. Законних підстав для їх недопущення до участі у гастролях на даний час спецслужбою не виявлено. Перевірочні заходи стосовно ще 16 іноземців тривають.

Додамо, що музичний фестиваль «Файне місто» триватиме поблизу Тернополя з 28 липня до 1 серпня. Гурт «Порнофільми» уже виступав на «Файному місті» в 2017 та 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

Фото ternopilcity.gov.ua, suspilne.media, fainemisto.com.ua