Динаміка передачі ковіду пришвидшилася до показників березня.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 827 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 533 людини.
Динаміка захворювань на ковід в Україні (середнє за сім діб)
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у вівторок.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (198), у Донецькій (65), Одеській (62) , Дніпропетровській (53), Харківській (49) та Львівській (48) областях.
Якщо порівнювати динаміку захворювань на ковід тиждень до тижня, то темп передачі вірусу повернувся на рівень другої половини березня.
Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (у разах)
До того ж, в Україні продовжує зростати частка позитивних тестів – іще один параметр, котрий сигналізує про наростання нової епідемічної хвилі. Тепер у нас ковід підтверджується майже серед 2% тестувань.
Частка позитивних тестів
Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 26 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії в Україні померла 52 981 людина.
03.08.2021