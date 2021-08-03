Динаміка передачі ковіду пришвидшилася до показників березня.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 827 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 533 людини.

Динаміка захворювань на ковід в Україні (середнє за сім діб)

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у вівторок.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (198), у Донецькій (65), Одеській (62) , Дніпропетровській (53), Харківській (49) та Львівській (48) областях.

Якщо порівнювати динаміку захворювань на ковід тиждень до тижня, то темп передачі вірусу повернувся на рівень другої половини березня.

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (у разах)

До того ж, в Україні продовжує зростати частка позитивних тестів – іще один параметр, котрий сигналізує про наростання нової епідемічної хвилі. Тепер у нас ковід підтверджується майже серед 2% тестувань.

Частка позитивних тестів

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 26 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії в Україні померла 52 981 людина.