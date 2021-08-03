Чоловік свободолюбивої білоруської олімпійки виїхав до України.

Арсеній Зданевич, чоловік білоруської олімпійки Крістіни Тимановської, виїхав з Білорусі в Україну після того, як напередодні його дружина, учасниця олімпійської збірної Білорусі, заявила, що її намагалися силоміць вивезти з Токіо. Спортсменка відмовилася летіти та попросила про захист та допомогу японської поліції та Міжнародного олімпійського комітету. Виліт Тимановської з Токіо в Мінськ зупинили вже в аеропорту, а ніч спортсменка провела в готелі поблизу нього.

"В Україні почуваюсь безпечно", – розповів Зданевич в інтерв'ю BBC.

Сам Арсеній теж спортсмен: майстер спорту, працював тренером з фітнесу. У 2018 році закінчив університет у Бресті за спеціальністю "фізична культура".

Пан Зданевич каже, що поки що не ясно, що вони з дружиною робитимуть далі. Сам він приїхав в Україну, бо тут у нього є знайомі.

"Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці".

У самої Крістіни, з його слів, у Білорусі залишилася мама.

"Поки що немає інформації, що там далі й як. Поки що все добре, вони нас підтримують", – сказав він, відповідаючи на запитання про плани щодо інших членів родини.

Крістіна вже отримала запрошення виступати за Польщу. "Польща вже готова заступитися за мою дружину з можливістю виступати за Польщу", – додав чоловік.

Зі слів Арсенія, Крістіна Тимановська зараз перебуває "в нормальному стані". "Психологічний стан нормальний. Хоча білоруські ЗМІ пишуть про психічні проблеми", – сказав Арсеній.

Відповідаючи на питання, чи підтримували вони з дружиною протести в Білорусі, Арсеній відрубав: "Політикою не цікавилися і в протестах не брали участі".

Арсен Зданевич припускає, що вони з дружиною готові повернутись у Білорусь, але "якщо нас не посадять, і не буде кримінальних справ".

Раніше Крістіна Тимановська заявила, що її хотіли вивезти з Токіо без її згоди. Відео заяви розміщене у Telegram Білоруського фонду спортивної солідарності – організації, яка підтримує спортсменів, яких переслідують за політичні погляди.

Представник фонду спортивної солідарності Анатоль Котау заявив ВВС, що "вона боїться репресій проти своєї родини у Білорусі, і це є найбільшим страхом для неї зараз".

Спортсменка твердить, що минулої неділі її силою привезли до аеропорту і хотіли відправити додому за те, що вона критикувала тренерів. У неділю в своєму відеозверненні спортсменка попросила Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, поскаржившись на тиск і примус. Представники Білорусі натомість твердять, що причиною перевезення був "емоційний стан" олімпійки.

У понеділок Тимановська мала вийти на змагання з легкої атлетики на дистанції 200 метрів серед жінок. До цього у відео в Instagram спортсменка розповіла, що по тому, як кілька членів національної команди не були допущені до змагань на 400 метрів, цю дистанцію наказали пробігти їй. Через це державні медії звинуватили її у відсутності "командного духу".