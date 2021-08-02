Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі про розстріли на Майдані.

Печерський суд Києва дав дозвіл на здійснення заочного розслідування проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про вбивства майданівців під час Революці гідності у 2014 році.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва – на майдані Незалежності та прилеглих вулицях", - ідеться у повідомленні.

Слідство зважило, що колишній президент переховується від органів слідства і суду на території РФ; таке рішення суду дає право стороні обвинувачення здійснювати досудове розслідування щодо нього за його відсутності (in absentia).

"За даними слідства, колишній голова держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам", – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в Офісі генпрокурора, підозрюваному інкримінують організацію у складі злочинного угруповання незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення співробітниками правоохоронних органів влади і службових повноважень, умисні вбивства і закінчені замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту ( ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1 , 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.