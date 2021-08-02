В ряд із Биковим і Лобановським: Зеленський анонсував нову премію – "Легенда України".

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 22 серпня, напередодні Дня Незалежності, в Україні відбудеться церемонія вручення нової державної нагороди – "Національна легенда".

 

 

Про це Зеленський розповів на форумі "Україна 30. Імідж України", презентуючи заходи до 30-ої річниці здобуття Незалежності, повідомляє "Укрінформ".

 

"22 серпня відбудеться нова премія «Національна легенда». Це нова державна нагорода і нова традиція. Україна буде шанувати своїх геніїв і аплодувати їм тоді, коли оплески їм потрібні, коли вони можуть їх ще чути, за те, що вони приносили славу під синьо-жовтим прапором", – сказав Зеленський.

 

Він зауважив, що із 1991 року унікальність незалежної України формували не лише державні, а й національні символи – особистості, яких в Україні знають всі, і завдяки яким всі знають про Україну, про наш живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку, історію, спорт.

 

"Лобановський, Ступка, Яремчук, Амосов, Патон, Каденюк, Брондуков, Биков, Квітка Цісик і багато, багато інших. Починаючи з 1991 року, вони із року в рік приносили незалежній Україні славу, із року в рік світ казав їм «Браво!», і, на жаль, із року в рік вони йшли від нас, так і не почувши від України «Дякую». Більше так ніколи не буде", – так собі бачить цю нагороду Зеленський.

 

23 серпня, на День державного прапора, у географічному центрі України недалеко від Шполи зведуть монумент єдності.

 

"В ньому і одночасно по всій країні, в усіх областях на центральних площах міст державний прапор буде підійматися в небо з гордістю за свої символи і з вірою, що незабаром він замайорить на всіх її суверенних територіях", – розповів Зеленський.

 

Також 23 серпня відбудеться саміт "Кримської платформи". Свою участь у форумі підтвердило 29 держав.

 

"Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри", – повідомив Зеленський.

 

Зеленський заявив, що Україна пам'ятатиме про Крим завжди. "Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку – коли буде підіймати в Криму український прапор", – сказав Президент.

 

На сам День Незалежності в Україні відбудеться морський парад.

 

"У 1991 році ми усією країною обрали незалежність, а через 23 роки усією країною зрозуміли: щоб бути вільними, недостатньо її проголосити, потрібно бути готовими захищати свою незалежність. Нашу готовність покаже великий військовий парад 24 серпня. Вперше за 30 років Незалежності країни заплановані заходи за участі представників і техніки усіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі – наша гордість, ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі", – прокоментував керівник держави.

 

Увечері на День Незалежності відбудуться два концерти – на одній імпрезі співатиме Андреа Бочеллі, а інша забава відбудеться на НСК "Олімпійський".

 

"Я гадаю, що і на землі, і на воді, і на небі буде відчутна енергія двох інших подій 24 серпня. Перша – це концерт Андреа Бочеллі. Кошти, зібрані на цьому концерті італійського генія, ми спрямуємо на подію українського генія – це Центр сучасного мистецтва «Музей Івана Марчука». Його перший цикл робіт називається «Голос моєї душі». Цей голос, як і голос душі усієї незалежної України, ми почуємо ввечері на НСК «Олімпійській» в День Незалежності країни – скорочено ДНК. Музика незалежності, як і прагнення незалежності – все це у нашій ДНК", – анонсував Зеленський.

 

02.08.2021

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