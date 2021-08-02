Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" на Олімпіаді.

Український плавець Михайло Романчук виборов срібну медаль у запливі на 1500 метрів на Олімпіаді-2020 в Токіо. Раніше Романчук здобув "бронзу" на дистанції 800 метрів.

Романчук показав у басейні час 14:39.65 і на секунду поступився Робертові Фінке зі США. Зате більш ніж на секунду випередив німця Флоріана Веллброка.

Медаль Романчука – перше “срібло” збірної України на Літніх іграх.

"Я задоволений виступом на Олімпіаді. Завжди хочеться більшого. Це все було дуже близько до мене – олімпійський чемпіон… Але ми не здаємося, незважаючи ні на що, як би тяжко не було. Будемо працювати далі. Як мінімум до Олімпіади 2024 року. Сподіваюся через три роки показати ще кращий результат", – прокоментував Романчук після фінішу.